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最友善的加密貨幣交易所

HOYA BIT 致力於為台灣一般民眾打造一個合法合規、使用簡單、資訊安全、提供穩健收益的加密貨幣交易所。
HOYA BIT 給予尚未了解加密貨幣的投資人最衷心的承諾：
「 合法合規、穩健收益、直覺易用 」

我們委託凱基銀行提供新台幣價金信託保管的服務，確保用戶在新台幣資產的獨立性；另外也委任台灣兩大頂尖法律事務所－尚澄法律事務所、瀛睿律師事務所提供法律諮詢、顧問等服務，以及與國富浩華聯合會計師事務所合作，選擇最堅強精實的團隊陣容，要給客戶最大的安心！

加密貨幣無遠弗屆，我們紮根台灣、放眼世界！

The Founder

全球首位加密貨幣交易所

女性創辦人彭云嫻 Zoe Peng

「 我認為做任何事都要做到最好，要做到極致。」
HOYA BIT 加密幣交易所創辦人 Zoe Peng，正在用前所未見的驚人速度，締造屬於自己的傳奇。堅持打造一個對首次買賣加密貨幣用戶友善的交易所，讓人人都值得享有財務自由的平等機會。

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HOYA BIT 通過金管會函文核准，是一間合法合規的加密貨幣交易所， 首度結合強而有力的全球戰略夥伴，24 小時把關你的投資。

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